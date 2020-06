Frachtgeschäft am Flughafen Hahn im Aufwind - Shops öffnen wieder

HAHN (dpa-AFX) - Im stark von der Corona-Pandemie geprägten Mai hat der Hunsrück-Flughafen deutlich mehr Fracht verbucht als im gleichen Vorjahresmonat. Das Frachtgeschäft steigerte sich um 81,5 Prozent auf 22 168 Tonnen, wie aus der jüngsten Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) hervorgeht. Bei zahlreichen anderen größeren deutschen Airports gab es dagegen eine rückläufige Entwicklung. Von Januar bis Mai 2020 legte das Hahn-Frachtgeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 20,9 Prozent auf 84 878 Tonnen zu. Das Passagiergeschäft stürzte indessen im Mai wie auch an anderen Airports ins Bodenlose. Der Flughafen Hahn gehört zu 82,5 Prozent dem chinesischen Großkonzern HNA und zu 17,5 Prozent dem Land Hessen.

Mittlerweile sind die strikten Corona-Reisebeschränkungen für Europa weitgehend aufgehoben, die Passagier-Airlines Ryanair, Wizz Air und Air Serbia heben wieder vom Hahn ab. Im Juli will sich die Fluggesellschaft Flyone dazugesellen. Ein Teil der Shops im Terminal hat laut Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, wieder geöffnet. In dem Gebäude herrscht Maskenpflicht. Die Zahl der klassischen Touristen sei vorerst noch überschaubar, sagt Goetzmann. Vermutlich größer sei der Anteil von Arbeitnehmern, die ihre Heimat etwa in Süd- und Südosteuropa besuchten. Das erweise sich auch in Krisenzeiten als ein "robustes Geschäftsmodell"./jaa/DP/zb