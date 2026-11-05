Fractal Analytics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
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Fractal Analytics hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,13 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 9,52 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion Finanzen.net
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