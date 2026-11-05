Fractal Analytics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

05.11.26 06:35 Uhr

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,13 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 9,52 Milliarden INR geschätzt.

Fractal Analytics hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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