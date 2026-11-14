Fractyl Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Fractyl Health hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fractyl Health ein Ergebnis je Aktie von -8,520 USD vermeldet.
Redaktion Finanzen.net
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