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Fractyl Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fractyl Health Inc Registered Shs
0.90 USD 0.09 USD 11.27 %
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Fractyl Health hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Fractyl Health ein Ergebnis je Aktie von -8,520 USD vermeldet.

Redaktion Finanzen.net

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