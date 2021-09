Frankfurt bewirbt sich um Sitz von Standardsetzer für Nachhaltigkeit

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Finanzplatz Frankfurt hat sich um den Sitz des International Sustainability Standards Board (ISSB) beworben. Nach Mitteilung der Finanzsplatzinitiative soll das ISSB unter dem Dach der International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS-Stiftung) geschaffen werden und internationale Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen erarbeiten.

"Die offizielle Bewerbung wurde am Dienstag gemeinsam von der Finanzplatzinitiative Frankfurt Main Finance, der Value Balance Alliance und der Wirtschaftsförderung Frankfurt an die IFRS Stiftung mit Sitz in London übermittelt", heißt es in der Mitteilung. Die Bewerbung erhalte Zustimmung von mehr als 180 namhaften Unterstützern.

Die Berichterstattung von Unternehmen über Nachhaltigkeitsaspekte gewinnt an Bedeutung und verlangt nach international akzeptierten Berichtsstandards. Die IFRS-Stiftung ist eine gemeinnützige private Organisation, die mit dem Ziel gegründet wurde, hochwertige, verständliche, durchsetzbare und weltweit anerkannte Rechnungslegungsstandards - die IFRS-Standards - zu entwickeln.

Bislang war die IFRS Stiftung mit der Erarbeitung von Rechnungslegungsstandards für die Finanzberichterstattung befasst. Um der besonderen und wachsenden Bedeutung einer einheitlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen gerecht zu werden, hat die IFRS-Stiftung die Gründung eines neuen International Sustainability Standards Board (ISSB) angekündigt.

