Frankfurt-BVB und Köln-Bayern: Zwei Pokalspiele im Free-TV

03.09.25 15:03 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der zweiten Runde des DFB-Pokals werden die beiden Topspiele Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund sowie 1. FC Köln gegen Bayern München live im Free-TV gezeigt. Das ZDF überträgt am Dienstag, 28. Oktober, um 18.30 Uhr die Partie aus Frankfurt. Die ARD ist einen Tag später am 29. Oktober um 20.45 Uhr mit dem Spiel des Bundesliga-Aufsteigers Köln gegen den Rekord-Pokalsieger FC Bayern dran.

Insgesamt kommt es in dieser zweiten Pokalrunde zu fünf Bundesliga-Duellen. Titelverteidiger VfB Stuttgart muss beim FSV Mainz 05 ran (Mittwoch, 18.00 Uhr). Bereits am Dienstagabend spielen der 1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV (18.30 Uhr) und der FC St. Pauli gegen 1899 Hoffenheim (20.45). Alle Spieler werden live bei Sky übertragen./sti/DP/jha