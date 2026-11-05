DAX 26.438 +2,2%ESt50 6.266 +2,0%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,75 +2,9%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.351 -0,4%Euro 1,1263 +0,3%Öl 93,8 -0,8%Gold 4.131 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Frankfurt ist dynamischste Großstadt Deutschlands

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
79.50 EUR -0.10 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Scout24
91.10 EUR 6.10 EUR 7.18 %
Charts | News | Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Frankfurt ist einer neuen Analyse zufolge die dynamischste Großstadt Deutschlands. Das zeigt ein Städteranking von IW Consult, einer Tochter des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), im Auftrag der "Wirtschaftswoche" und des Online-Portals Immoscout24.

Werbung

Frankfurt übernimmt erstmals Platz 1 unter 71 untersuchten Großstädten und löst damit Vorjahresgewinner Mainz mit dem Impfstoffhersteller Biontech (BioNTech (ADRs)) in dem Ranking ab, das in dieser Form seit 2013 erscheint. Das Dynamikranking von IW Consult betrachtet, wie sich Städte binnen fünf Jahren entwickelt haben. Mainz fällt auf Platz zehn ab.

Frankfurt zeige besonders bei Wirtschaft und Arbeitsmarkt eine starke Dynamik, hieß es. In Sachen Wirtschaft erreiche die Finanzmetropole Rang 1, beim Arbeitsmarkt Platz 3. Nirgendwo sei das kommunale Steueraufkommen von 2020 bis 2025 stärker gewachsen als in Frankfurt. Die Stadt profitiere nicht nur von der Finanzbranche, sondern auch von Digitalwirtschaft und Chemieindustrie sowie vom internationalen Flughafen. "Frankfurt verbindet wirtschaftliche Stärke mit einer außergewöhnlichen Entwicklungsdynamik", sagt Gesa Crockford, Geschäftsführerin von ImmoScout24.

Niveauranking: München bleibt vorne

In einem ebenfalls erstellen Niveauranking, das die aktuelle Wirtschaftskraft der Städte abbildet, hat München die Nase vorn. Die Landeshauptstadt erreicht überall hohe Platzierungen: Bei Arbeitsmarkt, Immobilienmarkt und Lebensqualität belege München je Rang 1, bei Wirtschaft Rang 2. "München überzeugt erneut mit einem starken Gesamtpaket", sagt Crockford.

Werbung

Die Schattenseite: Miete und Immobilienpreise sind nirgendwo höher als in München. Und: "In kaum einer anderen untersuchten Großstadt verliert man durch Staus so viel Zeit." IW Consult argumentiert, je mehr wohlhabende Leute in einer Region lebten, desto höher lägen die Immobilienpreise und desto attraktiver sei das Umfeld mit Gastronomie, Kultur und Bildung.

Bei dem jährlichen Ranking werden aktuelle Lage (Niveau) und Veränderung (Dynamik) von 71 kreisfreien Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern verglichen. Es flossen über 100 Indikatoren und mehr als 50.000 Datenpunkte zu Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt, Immobilien, Lebensqualität und Nachhaltigkeit ein.

Im Dynamikranking folgen auf Frankfurt weitere Metropolen mit Düsseldorf, Berlin und München. Am Ende stehen Salzgitter, Chemnitz und Wolfsburg.

Werbung

Im Niveauranking folgen auf München Frankfurt, Stuttgart und Ingolstadt. Frankfurt verbessert sich von Rang 4 auf Rang 2. Unten stehen die strukturschwachen Städte Duisburg, Bremerhaven und Gelsenkirchen.

KI-Index: München gewinnt

Bei einem Zusatzindex zu Künstlicher Intelligenz gewinnt ebenfalls München. Die bayerische Landeshauptstadt habe das stärkste KI-Ökosystem und sei Spitze bei der KI-Startup-Dichte und Stellenausschreibungen mit KI-Bezug. Auch bei Patentanmeldungen zu Digitalisierung und dem Anteil digitaler Vorreiterfirmen schneide die Landeshauptstadt besonders gut ab./als/DP/zb

Aktuelle BioNTech (ADRs) Aktie News

Werbung

BioNTech (ADRs) Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
04.11.26 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
04.11.26 BioNTech (ADRs) Buy Jefferies & Company Inc.
27.10.26 BioNTech (ADRs) Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 BioNTech (ADRs) Buy UBS AG
07.10.26 BioNTech (ADRs) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.