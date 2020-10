Frankfurt liegt bei 7-Tage-Inzidenz unter kritischer Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Corona-Neuinfektionen hat Frankfurt am Mittwoch unter der kritischen Zahl von 50 pro 100 000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen gelegen. Die Inzidenz betrug am Mittag 46,3, wie das Gesundheitsdezernat mitteilte. Am Dienstag lag der Wert bei 46,5 Fällen. In der vergangenen Woche waren in Frankfurt nach Angaben der Stadt insgesamt 365 Neuinfektionen gemeldet worden, das ist der höchste Wochenwert seit Beginn der Pandemie.

Der Verwaltungsstab der Stadt hatte angesichts der gestiegenen Infektionszahlen eine Reihe von Einschränkungen beschlossen, die voraussichtlich ab Freitag gelten. So wird in Einkaufspassagen und großen Einkaufsstraßen wie der Zeil eine Maskenpflicht eingeführt. Voraussichtlich bis Ende kommender Woche soll außerdem für Gaststätten eine Sperrstunde in der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr eingeführt werden. Im öffentlichen Raum - auf Plätzen, Straßen und Grünflächen - werde Alkoholkonsum verboten.

Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) hatte am Dienstag erklärt, er rechnete damit, dass in den nächsten Tagen die Zahl von 50 Infizierten bei der sogenannten 7-Tage-Inzidenz überschritten werden könnte. Das entspricht der Warnstufe Rot des Eskalationskonzepts des Landes./jto/DP/stw