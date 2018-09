Frankfurt muss Diesel-Fahrverbot einführen

FRANKFURT/WIESBADEN (Dow Jones)--Frankfurt am Main muss ab dem kommenden Jahr ein Diesel-Fahrverbot erlassen. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden entschied am Mittwoch, dass bis spätestens Februar 2019 ein überarbeiteter Luftreinhalteplan für die Bankenstadt in Kraft treten muss. Teil dieses Planes müssen Fahrverbote für Selbstzünder mit der Abgasnorm Euro 4 oder schlechter sein, wie eine Gerichtssprecherin erklärte.

Ab September 2019 werden dann auch jüngere Modelle mit der Abgasklasse Euro 5 mit dem Bann belegt, um die Luft sauberer zu machen. Er wird für das gesamte Stadtgebiet gelten und nicht nur für einzelne Straßenzüge. Damit dürfen dann nur noch die modernsten Dieselautos mit der Abgasklasse Euro 6 einfahren.

Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe gegen das Land Hessen, welches für den Luftreinhalteplan in Frankfurt zuständig ist. "Wir haben heute einen guten Tag für saubere Luft in Frankfurt am Main erlebt", sagte DUH-Chef Jürgen Resch nach dem Urteil. Er rief Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auf, auf Berufung zu verzichten und die Entscheidung anzunehmen. "Alles was eine Berufung brächte, wäre den Frankfurtern ein Jahr lang bessere Luft vorzuenthalten", betonte der DUH-Chef.

Neben dem Fahrverbot muss die Stadt auch das Parken teurer machen und soll die kommunale Busflotte mit Stickoxid-Filtern nachrüsten.

Das Gericht in Wiesbaden orientierte sich damit an dem wegweisenden Diesel-Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Damit drohen Frankfurt ähnliche Beschränkungen des Verkehrs wie Stuttgart, Aachen und Düsseldorf. In Hamburg gilt seit Ende Mai ein Fahrverbot auf zwei besonders belasteten Straßenabschnitten.

