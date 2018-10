Frankfurter Dieselfahrer profitieren nicht von Tauschprämie oder Nachrüstung

BERLIN (Dow Jones)--Nach den Eckpunkten der großen Koalition können die Dieselfahrer in Frankfurt am Main nicht auf die Umtauschprämien der Autohersteller und umfassende Hardwarenachrüstungen hoffen. Dennoch sind Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) zuversichtlich, dass die Bankenmetropole das vom Verwaltungsgericht Wiesbaden verhängte Dieselfahrverbot noch verhindern kann. "Die Frankfurter sind aufgefordert, einen neuen Luftreinhalteplan zu machen", sagte Schulze bei der Vorstellung des Konzepts zur Vermeidung von Fahrverboten. Die Aufstellung des Planes liege in der kommunalen Selbstverwaltung.

Frankfurt zählt nicht zu den 14 Intensivstädten, in denen die Belastung mit giftigen Stickoxiden besonders hoch ist. Die Stadt gehört zu den rund 50 anderen Städten, die die Grenzwerte nur moderat übersteigen. Der Ansatz der großen Koalition sieht vor, dass diese Kommunen mit hoher staatlicher Förderung ihre Busse, Taxis und Kehrmaschinen mit Harnstoff-Filtern nachrüsten lassen. Der Staat will 80 Prozent der Kosten für den Einbau tragen. Die gleiche Summe soll es für die Nachrüstung von Handwerker- und Lieferfahrzeugen von der öffentlichen Hand geben.

Gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wiesbaden war das Land Hessen in Revision gegangen. Ob die höhere Instanz die politischen Beschlüsse der Bundesregierung berücksichtigen wird, ist offen. Die Landesregierung will unbedingt vermeiden, dass bereits zum 1. Februar nächsten Jahres ein Fahrverbot für Diesel der Euro 4-Norm und älter eingeführt werden muss. Im September, so das Urteil Bestand hat, müssen Diesel der Abgasklasse Euro 5 ausgesperrt werden. In Hessen wird Ende Oktober ein neuer Landtag gewählt und Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) fürchtet Stimmenverluste. Das Frankfurter Urteil hatte die Diskussion um Fahrverbote und Nachrüstungen neu entfacht.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/chg/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2018 06:41 ET (10:41 GMT)