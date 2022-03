Frankfurter Flughafen erleidet Rückschlag im Februar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Erholung des Passagierverkehrs am Frankfurter Flughafen hat im Februar wegen der Omikron-Variante des Coronavirus einen weiteren Rückschlag erlitten. Im abgelaufenen Monat zählte der Betreiber Fraport an Deutschlands größtem Flughafen 2,1 Millionen Passagiere und fast 89 000 weniger als im Januar, wie er am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das waren 211 Prozent mehr als im lockdowngeprägten Februar 2021, aber immer noch gut 53 Prozent weniger als vor der Corona-Pandemie im Februar 2019. Die schnelle Verbreitung der Omikron-Variante hatte die Erholung der Nachfrage schon Ende vergangenen Jahres ausgebremst.

Auch im zuletzt brummenden Cargo-Geschäft verbuchte der Flughafen nun einen Rückgang. Im Februar wurden in Frankfurt 161 795 Tonnen Fracht und Luftpost umgeschlagen, fast 9 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, aber knapp zwei Prozent mehr als im Januar 2019. Die Luftfrachtbranche erlebt seit der Corona-Pandemie einen Boom, der von den anhaltenden Verwerfungen in den Lieferketten vieler Unternehmen weiter befeuert wird./stw/stk