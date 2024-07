Frankfurter Flughafen mit kleinem Plus bei Passagierzahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Geänderte Ferienzeiten haben sich im Juni auf die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen ausgewirkt. Im Vorjahr war der Berichtsmonat positiv durch die Pfingstferien beeinflusst, die in diesem Jahr bereits im Mai stattfanden. Der Flughafenbetreiber Fraport zählte im Juni gut 5,6 Millionen Passagiere und damit 1,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie er am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Damit lag das Aufkommen 14,4 Prozent unter dem Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie im Juni 2019.

Das Cargo-Geschäft legte im Juni unterdessen deutlich zu. In Frankfurt wurden rund 178 324 Tonnen Fracht und Luftfracht umgeschlagen und damit 11,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

"Im ersten Halbjahr steigerten wir das Aufkommen in Frankfurt um 1,8 Millionen auf 28,8 Millionen Fluggäste", sagte Fraport-Chef Stefan Schulte laut Mitteilung. "Durch die zahlreichen Streiktage am Jahresanfang entgingen uns weitere rund 500.000 Passagiere." Trotz dieser Einbuße liege Fraport aber im Plan für ein Gesamtjahresaufkommen von 61 bis 65 Millionen Reisenden, hieß es weiter./stk/jha/