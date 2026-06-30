Franklin Covey stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

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Franklin Covey ließ sich am 01.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Franklin Covey die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 67,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net