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Franklin Covey stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Franklin Covey CoShs
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Franklin Covey ließ sich am 01.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Franklin Covey die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 67,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net

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DatumRatingAnalyst
09.01.18 Franklin Covey Outperform Barrington Research
28.12.16 Franklin Covey Mkt Perform Barrington Research
05.11.15 Franklin Covey Buy ROTH Capital Partners, LLC
02.07.15 Franklin Covey Buy ROTH Capital Partners, LLC