Franklin Covey stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Franklin Covey ließ sich am 01.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Franklin Covey die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 67,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67,1 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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|Datum
|Rating
|Analyst
|09.01.18
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|Barrington Research
|28.12.16
|Franklin Covey Mkt Perform
|Barrington Research
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|ROTH Capital Partners, LLC
|02.07.15
|Franklin Covey Buy
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