Franklin Electric schüttet vierteljährliche Dividende aus

Der Industriekonzern Franklin Electric Co. Inc. (ISIN: US3535141028, NASDAQ: FELE) zahlt am heutigen Donnerstag eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,175 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date war der 5. August 2021.

Auf das Jahr hochgerechnet kommen insgesamt 0,70 US-Dollar Dividende zur Auszahlung. Beim derzeitigen Börsenkurs von 81,79 US-Dollar (Stand: 18. August 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,86 Prozent.

Franklin Electric ist ein amerikanisches Industrieunternehmen mit Firmensitz in Fort Wayne, im US-Bundesstaat Indiana. Der Konzern, benannt nach dem Politiker und Erfinder Benjamin Franklin, ist 1944 gegründet worden und ist Hersteller von Unterwassermotoren, Steuerungen und Schutzeinrichtungen. Der Umsatz lag im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 bei 437,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 308,28 Mio. US-Dollar), wie bereits am 27. Juli berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 39,36 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 24,80 Mio. US-Dollar).

Seit Anfang des Jahres weist die Aktie, die an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert ist, ein Kursplus von 18,18 Prozent auf (Stand: 18. August 2021). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,82 Mrd. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de