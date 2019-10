Frankreich aufgeschlossen für kurze Brexit-Verschiebung

GO

Werbung

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich tiefer -- Softbank übernimmt WeWork -- Geregelter Brexit wohl nicht bis Halloween -- Moody's stuft Nestlé herunter -- Nike, Snap, Peugeot im Fokus

Carrefour mit Umsatzplus dank guter Geschäfte in Lateinamerika. Texas Instruments schockiert mit Ausblick. ABB mit weniger Gewinn, aber dennoch über Erwartungen. Ex-SAP-Chef McDermott heuert bei ServiceNow an. China will wohl Hongkongs Regierungschefin Lam austauschen.