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Frankreich: Bardella als Parteichef der Rechtsnationalen wiedergewählt

ORLÉANS (dpa-AFX) - Der Schützling der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, Jordan Bardella, ist als Chef des rechtsnationalen Rassemblement National (RN) wiedergewählt worden. Das verkündete die Partei auf der Plattform X im Rahmen ihres Parteitags im südlich von Paris gelegenen Orléans. Der Parteitag wurde von Protesten begleitet.

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Laut französischen Medien bekam Bardella rund 99 Prozent der Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von nahe 68 Prozent. Das Ergebnis ist keine Überraschung: Der 31-Jährige war der einzige Kandidat für den Posten, den er bereits seit 2022 innehat. Er gilt als politischer Ziehsohn von Le Pen, die laut Umfragen derzeit im ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen im nächsten Frühjahr vor allen anderen Kandidaten liegen würde. Falls Le Pens Kandidatur durch ihre Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Geldern gestört wird, steht Bardella als Nummer 2 bereit. Nach der Wahl des RN-Vorsitzes soll am Sonntag die erste große Wahlkampfveranstaltung von Le Pen stattfinden.

Gegen die Partei-Veranstaltung protestierten in Orléans am Samstagmittag nach Angaben der Präfektur etwa 13.000 Menschen. Der Aufmarsch zog demnach friedlich durch Orléans. Die Route wurde zuvor von den Behörden angepasst. Für Kinder und Jugendliche wurde derweil eine nächtliche Ausgangssperre verhängt, wie der Bürgermeister der Stadt mitteilte. Dies solle Störungen der öffentlichen Ordnung verhindern und das Risiko von Ausschreitungen begrenzen./vni/DP/zb

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