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Frankreich darf Truppen auf Zypern stationieren

08.06.26 14:45 Uhr

NIKOSIA (dpa-AFX) - Frankreich und Zypern haben ein Abkommen über die Möglichkeit zur Stationierung französischer Truppen auf der drittgrößten Mittelmeerinsel geschlossen. Die Vereinbarung unterzeichneten die französische Verteidigungsministerin Catherine Vautrin und ihr zyprischer Kollege Vasilis Palmas. "Für uns ist Frankreich ein strategischer Partner", sagte Palmas. Zypern sei ein wichtiger Standort für die Sicherheit der EU im östlichen Mittelmeer, erklärte Vautrin. Das Treffen fand am Rande eines informellen Treffens der EU-Verteidigungsminister in Nikosia statt, berichtete der zyprische Staatsrundfunk RIK weiter.

Die Pläne für das Abkommen waren bereits im April während eines Besuchs von Präsident Emmanuel Macron in Zypern angekündigt worden. Hintergrund sind verstärkte militärische Aktivitäten in der Region nach dem Einschlag einer iranischen Drohne auf Zypern im März. Zypern ist unter den EU-Staaten das Land, das der Krisenregion im Nahen Osten am nächsten liegt. Die Insel im östlichen Mittelmeer liegt nur etwa 150 bis 250 Kilometer von Libanon und Israel entfernt./tt/DP/stw