Frankreich: Ermittlung gegen freiwilligen Feuerwehrmann wegen Bränden

MONTPELLIER (dpa-AFX) - Ein freiwilliger Feuerwehrmann in Frankreich soll mehrere Feuer gelegt haben. Der Mann kam in Untersuchungshaft, wie es von der Staatsanwaltschaft Montpellier am Freitag hieß. Er habe gestanden, in den vergangenen drei Jahren mehrere Feuer in der Nähe seines Wohnorts entfacht zu haben. Damit habe der Mann Einsätze der Feuerwehr auslösen wollen, um seinen familiären Verhältnissen zu entfliehen. Gleichzeitig sei es ihm auch um Adrenalin und Anerkennung gegangen. Ihm wird wegen der Brände die Zerstörung von Wald und Heideland vorgeworfen. Außerdem soll er Menschen dem Risiko eines materiellen Schadens ausgesetzt haben. Dem Mann drohen 15 Jahre Haft und eine Geldstrafe von 150 000 Euro. Der Sender France Info berichtete, dass der Mann von der Freiwilligen Feuerwehr suspendiert worden sei./rbo/DP/zb