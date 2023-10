Frankreich fordert humanitäre Feuerpause im Gazastreifen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat das Anlaufen von Hilfslieferungen in den Gazastreifen begrüßt und eine humanitäre Feuerpause gefordert. "Dieser Zugang muss dauerhaft sein, um den gesamten humanitären Bedarf der Zivilbevölkerung in Gaza zu decken", teilte das Außenministerium in Paris am Samstag mit. "Wir rufen zu einer humanitären Feuerpause auf."

Nach tagelangem Warten fuhren am Samstagvormittag einige Lastwagen mit Hilfsgütern von Ägypten in den palästinensischen Bereich des Grenzübergangs Rafah. Es sind die ersten Lieferungen über Rafah seit Beginn des Kriegs zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden islamistischen Hamas vor zwei Wochen./evs/DP/he