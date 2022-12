Frankreich: Geschäftsklima bleibt zum Jahresende stabil

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in den französischen Unternehmen ist im Dezember erneut stabil geblieben. Das Barometer des Statistikamts Insee lag den vierten Monat in Folge bei 102 Punkten, wie die Statistiker am Donnerstag in Paris mitteilten. Analysten hatten im Schnitt mit einer leichten Abschwächung auf 101 Zähler gerechnet. Bis auf den Einzelhandel, wo sich die Stimmung leicht besserte, stagnierten die Indikatoren in allen Wirtschaftsbereichen. Der Gesamtindikator liegt knapp über seinem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten./bgf/jkr/mis