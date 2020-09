Frankreich: Geschäftsklima erholt sich weiter von Corona-Einbruch

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der französischen Unternehmen hat sich im September trotz rapide steigender Corona-Infektionen weiter von ihrem Einbruch in der Viren-Krise erholt. Wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, stieg das Geschäftsklima gegenüber August um zwei Punkte auf 92 Zähler. Es ist der fünfte Anstieg in Folge, nachdem das Geschäftsklima im April drastisch gefallen war.

Im September hellte sich die Stimmung sowohl in der Industrie als auch unter Dienstleistern auf. Trotz der Verbesserung sind die Unternehmen noch nicht so zuversichtlich wie vor der Virenkrise. Im Februar, bevor das Virus Frankreich übermannte, hatte der Indikator 105 Punkte betragen. Der längerfristige Durchschnitt liegt mit 100 Punkten ebenfalls höher als der aktuelle Stand./bgf/zb