Frankreich: Geschäftsklima trübt sich überraschend weiter ein

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Unternehmensstimmung im November unerwartet weiter eingetrübt. Im Monatsvergleich sank das Geschäftsklima um einen Punkt auf 97 Zähler, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mittelte. Analysten waren im Schnitt von einem unveränderten Wert ausgegangen. Mit weniger als 100 Punkten liegt der Indikator unterhalb des langfristigen Durchschnitts.

Die Stimmung in den Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes blieb hingegen stabil. Der Indexwert für das Produzentenvertrauen lag im November unverändert bei 99 Punkten. Eine Stimmungseintrübung gab es hingegen im Bausektor und im Einzelhandel./jkr/bgf/tih