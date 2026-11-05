DAX 26.616 +0,7%ESt50 6.309 +0,7%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 10,64 -1,0%Nas 25.737 +1,4%Bitcoin 71.412 -0,3%Euro 1,1243 +0,1%Öl 95,3 +0,7%Gold 4.128 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Frankreich: Haushaltsentwurf fällt durch Nationalversammlung

PARIS (dpa-AFX) - Die Abgeordneten der Nationalversammlung im hoch verschuldeten Frankreich haben sich im ersten Anlauf nicht auf einen Haushalt für das kommende Jahr einigen können. Ein Haushaltsentwurf war im Plenum so stark abgeändert worden, dass er in der Nacht schließlich keine einzige Stimme mehr erhielt und 458 Gegenstimmen. Der Senat als zweite Parlamentskammer wird sich nun seinerseits über die ursprüngliche Version des Sparhaushalts der Mitte-Regierung beugen.

Werbung

Die Regierung von Sébastien Lecornu hat keine eigene Mehrheit. Anders als im vergangenen Jahr bemühte der Premier sich vor den Haushaltsverhandlungen nicht darum, eine Übereinkunft mit einem anderen politischen Lager zu finden, um den Haushalt durch die Nationalversammlung zu bringen. Insofern kommt die Ablehnung nicht überraschend. Abgeordnete hatten mehrfach geschildert, das Gefühl zu haben, eine Scheindebatte zu führen, da von vornherein klar schien, dass der Haushalt durchfallen würde.

Erwartet wird, dass die Minderheitsregierung letztlich zu einem Machtartikel der Verfassung greifen wird, um den Haushalt ohne Endabstimmung durch das Parlament zu zwingen./rbo/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.