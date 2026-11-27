PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist die Inflation erstmals seit fast einem halben Jahr wieder gesunken. Die für europäische Vergleichszwecke berechneten Verbraucherpreise (HVPI) legten im November im Jahresvergleich um 3,2 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober hatte die Jahresrate deutlich höher bei 3,7 Prozent gelegen und Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 3,6 Prozent erwartet.

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Damit ist die Teuerung in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone erstmals seit Juni wieder gesunken. Trotz des Rückgangs liegt die Inflationsrate deutlich über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), die für den gesamten Euroraum mittelfristig zwei Prozent anstrebt.

Wie das Statistikamt weiter mitteilte, fielen die französischen Verbraucherpreise im November im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Hier hatten Analysten einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet./jkr/zb