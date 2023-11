Frankreich: Industrie produziert erneut weniger

PARIS (dpa-AFX) - Die Industrieunternehmen in Frankreich haben im September erneut weniger produziert. Gegenüber dem Vormonat ging die Gesamtproduktion um 0,5 Prozent zurück, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Der Rückgang folgte auf ein Minus von 0,1 Prozent im Vormonat.

Die Warenherstellung im verarbeitenden Gewerbe fiel im September um 0,4 Prozent, nach einem etwas geringeren Minus im Monat zuvor.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich stieg die Gesamtherstellung leicht, während die Produktion im verarbeitenden Gewerbe etwas nachgab./la/stk