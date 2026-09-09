Frankreich: Industrieproduktion fällt unerwartet

09.09.26 09:56 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Industrieproduktion ist im Juli überraschend gesunken. Die Produktion fiel saison- und kalenderbereinigt im Vergleich mit dem Vormonat um 0,4 Prozent, wie die nationale Statistikbehörde Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Grund war vor allem eine anhaltende Schwäche im verarbeitenden Gewerbe. Von Bloomberg befragte Analysten hatten im Schnitt mit einem leichten Anstieg gerechnet.

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Die Daten geben ein frühes Anzeichen dafür, wie sich die zweitgrößte Volkswirtschaft der Eurozone im dritten Quartal entwickelt, nachdem sie im ersten Halbjahr an der Grenze zu einer Rezession kratzte. Am Freitag veröffentlicht das Finanzministerium seine Wachstumsprognosen, bevor die Debatte um Budgeteinschnitte wegen des großen Haushaltsdefizits für das kommende Jahr an Fahrt aufnimmt.

Seit März ist die französische Industrieproduktion im Vergleich zum jeweiligen Vormonat nicht mehr gewachsen, auch weil eine Hitzewelle die Agrarproduktion belastete. Zuletzt zeigte sich auch der verarbeitende Sektor schwach. Auch in Deutschland war die Industrieproduktion im Juli unerwartet gefallen - und zwar so stark wie seit fast einem Jahr nicht mehr./men/jsl/jha/