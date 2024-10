Frankreich: Industrieproduktion legt unerwartet stark zu - Autosektor treibt

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Industrieproduktion ist im August unerwartet deutlich gestiegen. Die Fertigung hat vor allem dank einer starken Entwicklung im Automobilsektor Fahrt aufgenommen. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone legte die Produktion im Monatsvergleich um 1,4 Prozent zu, wie das Statistikamt Insee am Freitag mitteilte. Es ist der dritte Anstieg in Folge, wobei die Gesamtproduktion im Juli um 0,2 Prozent und im Juni um 0,8 Prozent gestiegen war.

Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs überrascht. Sie hatten für August nur einen Zuwachs bei der Fertigung um 0,3 Prozent erwartet. Auch im Jahresvergleich zeigte sich eine unerwartet starke Entwicklung. In dieser Betrachtung meldete das Statistikamt einen Anstieg um 0,5 Prozent, während Analysten mit einem Rückgang um 2,0 Prozent gerechnet hatten.

In den einzelnen Bereichen der Industrie meldete Insee den stärksten Anstieg im Automobilsektor. Hier legte die Produktion im Monatsvergleich um 3,4 Prozent zu, nachdem sie im Vormonat noch um 3,4 Prozent gefallen war. Ein deutlicher Zuwachs wird auch aus dem Transportbereich gemeldet, während die Produktion in der Textilindustrie und in den chemischen Betrieben des Landes gesunken ist./jkr/jha/