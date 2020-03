Frankreich: Industrieproduktion steigt weniger als erwartet

GO

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Stecken Sie nicht den Sand in den Kopf, sondern kaufen Sie die richtigen Aktien. Erfahren Sie im aktuellen Anlegermagazin mehr über attraktive Qualitätsaktien und zyklische Aktien

Heute im Fokus

Erholung nach Corona-Crash: DAX im Plus -- Börsen in Fernost stabilisieren sich -- Infineon: US-Genehmigung für Cypress-Übernahme -- Deutsche Post erhöht Dividende -- Lufthansa im Fokus

Trump stellt wirtschaftliche Maßnahmen wegen Coronavirus in Aussicht. Uniper hebt nach Sprung in die Gewinnzone die Dividende an. Klöckner erwartet nach Verlusten wieder bessere Ergebnisse 2020. Symrise wächst 2019 wie erwartet. Schaeffler wagt nach Gewinneinbruch nur vorsichtige Prognose für 2020.