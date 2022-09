Frankreich: Inflation geht erneut zurück

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich der Preisauftrieb von hohem Niveau aus erneut abgeschwächt. Die nach europäischen Standards ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) lagen im September 6,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Im August hatte die Inflationsrate 6,6 Prozent betragen, im Juli waren es 6,8 Prozent gewesen. Im Monatsvergleich gingen die Lebenshaltungskosten im September um 0,5 Prozent zurück.

Der rückläufige Preisauftrieb ist laut Insee vor allem auf die Energiepreise zurückzuführen, die weniger stark gestiegen seien als im Vormonat. Ebenfalls, wenn auch in geringerem Ausmaß, seien die Preise für Dienstleistungen schwächer gestiegen. Industriell gefertigte Waren hätten sich in etwa so stark verteuert wie im Vormonat. Die Lebensmittelpreise legten stärker zu./bgf/men