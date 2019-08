Frankreich: Inflation schwächt sich etwas ab

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich hat sich die Inflation im August etwas abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,3 Prozent im Vormonat auf 1,2 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris nach einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten dies im Schnitt erwartet.

Im Vergleich zum Vormonat stiegen die Verbraucherpreise um 0,5 Prozent. Auch dies war so prognostiziert worden.

Die französische HVPI-Jahresrate liegt etwas über der von Deutschland, die im August bei 1,0 Prozent lag. Am Nachmittag werden noch Daten für die gesamte Eurozone veröffentlicht. Hier erwarten Ökonomen eine Jahresrate von 1,0 Prozent./jsl/jkr/jha/