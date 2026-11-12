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Frankreich könnte Spanier de Cos als EZB-Präsidenten unterstützen - FT

DOW JONES--Frankreich hat einem Zeitungsbericht zufolge signalisiert, dass es die Kandidatur von Pablo Hernández de Cos als Nachfolger von Christine Lagarde an der Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB) unterstützen könnte. Wie die Financial Times (FT) unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, streben die Staats- und Regierungschefs der EU bereits für diesen Monat eine Einigung über ein entsprechendes Personalpaket an, über das am Freitag informell in Dublin beraten werden soll.

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Im Gegenzug könnte Deutschland den Posten des EZB-Chefvolkswirts erhalten, der im Mai mit dem Auslaufen der Amtszeit von Philip Lane frei wird. Damit hätte erstmals seit 2011 wieder ein Deutscher diese zweitwichtigste Position bei der Notenbank inne; als potenzielle Kandidaten werden in Berlin der Princeton-Ökonom Markus Brunnermeier sowie der frühere IWF-Abteilungsleiter Tobias Adrian diskutiert, hieß es.

Frankreich könnte sich im Gegenzug mit dem Ressort für Marktgeschäfte im EZB-Direktorium begnügen, das durch den Wechsel von Isabel Schnabel zum Internationalen Währungsfonds (IWF) im Januar frei wird. Als aussichtsreichste französische Kandidatin für diesen Posten gilt dem Bericht zufolge die frühere OECD-Chefvolkswirtin und ehemalige EU-Ministerin Laurence Boone.

Informanten wiesen jedoch darauf hin, dass noch keine endgültige Einigung erzielt worden sei und auch der niederländische Gegenkandidat Klaas Knot oder ein Kompromisskandidat in letzter Minute noch Chancen auf die EZB-Präsidentschaft hätten. Angesichts bevorstehender richtungsweisender Wahlen - darunter in Frankreich - und jüngster Turbulenzen am französischen Anleihemarkt drängen die EU-Staats- und Regierungschefs auf eine rasche Entscheidung.

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(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 03:05 ET (08:05 GMT)

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