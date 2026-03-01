DAX24.796 -1,9%Est506.020 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5800 +4,3%Nas22.668 -0,9%Bitcoin56.582 +1,3%Euro1,1726 -0,4%Öl78,89 +8,8%Gold5.387 +2,1%
Frankreich sagt von Iran angegriffenen Golfstaaten Hilfe zu

02.03.26 11:40 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich hat den vom Iran angegriffenen Golfstaaten und Jordanien Hilfe bei ihrer Verteidigung zugesichert. "Den befreundeten Ländern, die gezielt mit Raketen und Drohnen der Revolutionsgarden angegriffen und in einen Krieg verwickelt wurden, den sie nicht gewählt haben - Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Katar, Irak, Bahrain, Kuwait, Oman und Jordanien - bekundet Frankreich seine uneingeschränkte Unterstützung und Solidarität", sagte Außenminister Jean-Noël Barrot in Paris. "Es ist bereit (...), sich an ihrer Verteidigung zu beteiligen."

"Es geht darum, die Sicherheit unserer Einrichtungen, unserer Stützpunkte und unseres Militärpersonals in der Region zu gewährleisten und, wie ich bereits sagte, bereit zu sein, unter den genannten Bedingungen zur Verteidigung unserer Partner beizutragen, wenn diese uns darum in angemessener Weise und im Einklang mit dem Völkerrecht ersuchen", erklärte der Minister. Am Sonntagabend hatte Präsident Emmanuel Macron zu diesem Zweck bereits eine Verstärkung seiner Verteidigungspräsenz im Nahen Osten angekündigt.

Ein Hangar des französischen Marinestützpunktes im Hafen von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten war nach Angaben von Frankreichs Verteidigungsministerin Catherine Vautrin bei einem Drohnenangriff getroffen worden. Es habe nur begrenzten materiellen Schaden gegeben./evs/DP/stw