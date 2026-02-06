DAX25.101 ±-0,0%Est506.045 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2700 +1,0%Nas26.973 +0,2%Bitcoin62.411 -1,2%Euro1,1659 ±0,0%Öl94,17 +2,4%Gold4.501 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 ServiceNow A1JX4P NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen mehrheitlich grün -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- adidas, DroneShield, ServiceNow, Siemens Energy, LG im Fokus
Top News
Novartis-Aktie sinkt: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs veröffentlicht Novartis-Aktie sinkt: Positive Pluvicto-Daten bei Prostatakrebs veröffentlicht
Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen Copy Trading: Erfolgreiche Investoren nachahmen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Frankreich stoppt Öltanker aus Russland im Atlantik

01.06.26 09:18 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Marine hat einen aus Russland kommenden Öltanker im Atlantik angehalten und überprüft. "Es ist inakzeptabel, dass Schiffe internationale Sanktionen umgehen, das Seevölkerrecht verletzen und den Krieg, den Russland seit mehr als vier Jahren gegen die Ukraine führt, finanzieren", schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron dazu auf X. Der französischen Verteidigungsministerin Catherine Vautrin zufolge ist das am Sonntag angehaltene Schiff Teil der russischen Schattenflotte.

Der Einsatz an der "Tagor" erfolgte Macron zufolge in der Hochsee des Atlantiks. Frankreich sei mit der Unterstützung mehrerer Partner vorgegangen, darunter Großbritannien. Frankreich hat in den vergangenen Monaten mehrfach Schiffe angehalten, die es verdächtigt, zur russischen Schattenflotte zu gehören./rbo/DP/zb