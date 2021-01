Frankreich: Verbraucherpreise stagnieren

PARIS (dpa-AFX) - In Frankreich ist der Preisauftrieb im Dezember zum Erliegen gekommen. Nach europäischer Berechnung (HVPI) habe das Preisniveau gegenüber dem Vorjahresmonat stagniert, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit und bestätigte damit vorläufige Zahlen. Analysten hatten damit gerechnet. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch 0,2 Prozent betragen.

Auf das Preisniveau drücken aktuell die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise und die nach wie vor niedrigen Energiepreise. Zudem seien die Preise für Lebensmittel nicht mehr so stark gestiegen wie im Vormonat, teilte Insee mit./la/jkr/mis