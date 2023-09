Frankreich: Verbraucherstimmung trübt sich stärker ein als erwartet

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im September unerwartet stark eingetrübt. Der entsprechende Indexwert fiel auf 83 Punkte, nach 85 Zählern im Monat zuvor, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einem Rückgang auf 84 Punkte gerechnet. Nachdem sich das Konsumklima in den drei vorangegangenen Monaten stabil entwickelt hatte, fiel es im September auf den tiefsten Stand seit Mai.

Die französische Konsumlaune ist seit mehr als einem Jahr auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, die Kennzahl liegt weiter deutlich unter ihrem längeren Durchschnitt von 100 Punkten.

Die Konsumenten bewerteten im September ihre finanzielle Situation etwas schlechter als im Monat zuvor. Die Furcht vor Arbeitslosigkeit ist deutlich angestiegen. Der entsprechende Indexwert legte bereits den dritten Monat in Folge zu. Zudem sind die Inflationserwartungen weiter gestiegen./jkr/bgf/tih