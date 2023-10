Frankreich verurteilt 'Angriff auf Krankenhaus' im Gazastreifen

PARIS (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat den Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen verurteilt. "Nichts kann einen Angriff auf ein Krankenhaus rechtfertigen", schrieb er in der Nacht zu Mittwoch auf der Plattform X (früher Twitter). "Nichts kann es rechtfertigen, Zivilisten ins Visier zu nehmen." Die Umstände müssten in vollem Umfang aufgeklärt werden. Seine Gedanken seien bei den Opfern. Konkrete Schuldzuweisungen sprach er nicht aus. In einem weiteren Tweet forderte er, der Zugang für humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen müsse unverzüglich wieder geöffnet werden./hme/DP/zb