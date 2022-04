Frankreich will Landwirte wegen Frost finanziell unterstützen

MONTAUBAN (dpa-AFX) - Nach eisigen Nächten will Frankreich von Frostschäden betroffenen Landwirten finanziell zur Hilfe kommen. Es werde ein Nothilfefonds im Umfang von 20 Millionen Euro eingerichtet, kündigte Premierminister Jean Castex am Dienstag in Südfrankreich an. Zuvor hatte Castex bei Montauban Obstbauern getroffen. Das Geld solle erste außerordentliche Ausgaben decken, im Sommer soll es mit Beginn der Ernte dann Entschädigungszahlungen geben. Der genaue Schaden, den der Kälteeinbruch angerichtet hat, sei noch nicht bekannt, sagte Castex. Besonders betroffen seien aber Steinfrüchte.

In der Nacht von Sonntag auf Montag erlebte Frankreich die kälteste Aprilnacht seit 1947. Wie der nationale Wetterdienst mitteilte, lag die Durchschnittstemperatur landesweit bei minus 1,5 Grad, der tiefste Wert seit 75 Jahren. Praktisch überall gab es Nachtfrost.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Nachtfrost im Frühjahr den französischen Obst- und Weinbauern massive Einbußen eingebrockt. Der Staat half damals mit einem Solidaritätsfonds in Höhe von einer Milliarde Euro./rbo/DP/nas