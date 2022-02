Frankreich will mehr Waffen und Kraftstoff an die Ukraine liefern

PARIS (dpa-AFX) - Frankreich will an die Ukraine angesichts des russischen Angriffs mehr militärische Ausrüstung liefern und das Land mit Kraftstoff unterstützen. Das teilte der Elysée-Palast am Samstag nach dem von Präsident Emmanuel Macron einberufenen Verteidigungsrat mit. Wie viel an Ausrüstung und Kraftstoff geliefert werden soll, wurde nicht präzisiert. Frankreich beabsichtigt zudem in Abstimmung mit den Europäern und den Amerikanern die Wirtschafts- und Finanzsanktionen zu verschärfen, insbesondere auf der Ebene des Banken-Kommunikationsnetzwerks Swift.

Zudem sollen nationale Maßnahmen zum Einfrieren der finanziellen Vermögenswerte russischer Persönlichkeiten ergriffen werden. Wie es aus dem Amtssitz weiter hieß, sollen auch Maßnahmen gegen die Propaganda russischer Influencer und Medien auf europäischem Boden beschlossen werden./sg/DP/stk