Frankreich will Wirtschaftsbeziehungen mit China ausbauen

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Wirtschaftsminister Bruno Le Maire hat bei einem Treffen mit Chinas Ministerpräsident Li Qiang für engere Wirtschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern geworben. "Wir sind wirtschaftliche Partner ersten Ranges, China und Frankreich", sagte Le Maire am Mittwochabend in Paris. Diese Zusammenarbeit zwischen zwei souveränen Nationen gelte es auf der Grundlage eines gleichberechtigten Wettbewerbs auszubauen.

Französische Firmen liebten China, wollten dort investieren und zu fairen Konditionen Zugang zu den Märkten erhalten, sagte Le Maire bei der Begegnung mit Unternehmern aus beiden Ländern. "Die chinesischen Firmen sind in Frankreich willkommen", meinte er. Es gelte, die Kooperation auf neue Wirtschaftsbereiche wie etwa die Umwelttechnik auszudehnen. "Wir wollen mehr chinesische Investoren in Frankreich willkommen heißen", sagte Le Maire, und warb um Partnerschaften im Bereich von Elektroautos und der Batterietechnik.

Das Treffen von Le Maire und Li Qiang fand am Vorabend des Internationalen Gipfels für einen neuen globalen Finanzpakt in Paris statt, an dem der chinesische Ministerpräsident teilnimmt./evs/DP/nas