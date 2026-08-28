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Frankreich: Wirtschaft stagniert überraschend - knapp an Rezession vorbei

PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Frankreich ist im zweiten Quartal überraschend doch nicht gewachsen. In den drei Monaten bis Ende Juni stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal den revidierten Daten zufolge überraschend. Dies teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Ende Juli hatten die Statistiker den vorläufigen Daten zufolge noch ein Wachstum von 0,2 Prozent gemeldet. Experten hatten damit gerechnet, dass die erste Schätzung bestätigt wird.

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Zum Jahresauftakt war das französische Bruttoinlandsprodukt endgültigen Daten zufolge um 0,2 Prozent gefallen. Wäre die Wirtschaftsleistung auch im zweiten Quartal gesunken, dann hätten Experten von einer Rezession gesprochen. Im Vergleich zum Vorjahr zog das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal der zweiten Schätzung zufolge um 0,5 Prozent an, nachdem es in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahr noch um 0,8 Prozent angezogen hatte./zb/jsl/stk

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