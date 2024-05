Frankreich: Wirtschaft wächst zu Jahresbeginn

PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Frankreich ist zu Jahresbeginn leicht gewachsen. Gegenüber dem Vorquartal betrug das Wirtschaftswachstum 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris bekannt gab. Eine vorherige Schätzung wurde wie von Experten erwartet damit bestätigt. Das Plus folgt auf einen Zuwachs von 0,3 Prozent im Vorquartal.

Im Detail fällt die Wachstumsstruktur eher ungünstig aus. Der private Konsum schwächte sich ab, während die Investitionen der Unternehmen erneut zurückgingen. Der Staatskonsum stützte hingegen die Entwicklung ebenso wie die Ausfuhren. Die Lagerhaltung der Unternehmen belasteten die Entwicklung./bgf/jha/