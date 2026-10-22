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Frankreichs Geschäftsklima hellt sich auf - Industriestimmung deutlich besser

PARIS (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen in Frankreich hat sich im Oktober überraschend verbessert. Wie die Statistikbehörde Insee am Donnerstag in Paris mitteilte, ist der Indexwert für das Geschäftsklima um einen Punkt auf 97 Punkte gestiegen. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung des Vormonatswerts bei 96 Punkten erwartet. Das Stimmungsniveau bleibt aber weiter unter dem Durchschnittswert von 100 Zählern.

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Besonders stark hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben verbessert. Hier stieg der entsprechende Indexwert von zuvor 101 Punkten auf 105 Zähler und damit auf den höchsten Wert seit 2022. Ausschlaggebend sei eine positive Entwicklung der Industrieaufträge gewesen, wie aus der Mitteilung weiter hervorgeht. Analysten wurden vom Stimmungsaufschwung in den Industriebetrieben überrascht. Sie hatten bei dem Unterindikator im Schnitt einen unveränderten Wert erwartet./jkr/la/stk

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