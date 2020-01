Frankreichs Konsumklima sinkt im Streik-Monat erstmals seit einem Jahr

Paris (Reuters) - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im Dezember erstmals seit einem Jahr eingetrübt.

Das Barometer für das Konsumklima fiel überraschend deutlich um drei Zähler auf 102 Punkte, wie das Statistikamt Insee am Mittwoch zu seiner monatlichen Umfrage mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 104 Punkten gerechnet. Im Dezember hatten die Massenproteste gegen die von Präsident Emmanuel Macron geplante Rentenreform begonnen. Die Gewerkschaften haben mit ihren Streiks unter anderem den Nahverkehr in Paris wiederholt schwer gestört.

Macron will Frankreichs veraltetes Rentensystem vereinfachen, das mehr als 40 verschiedene Pensionskassen umfasst. Dabei variieren Renteneintrittsalter und Pensionsleistungen. So können beispielsweise Bahnangestellte wesentlich früher in Rente gehen als andere Beschäftigte. Macron hält das System für unfair und zu teuer. Er will auf Rentenpunkte umstellen, die für alle Franzosen gleichermaßen gelten sollen.