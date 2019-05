Frankreichs Premier verspricht deutliche Steigerung der Kaufkraft

PARIS (dpa-AFX) - Die durchschnittliche Kaufkraft der Franzosen wird der Regierung zufolge in diesem Jahr deutlich steigen. Es handele sich um eine Steigerung von mehr als zwei Prozent pro Kopf für 2019 und sei die größte Zunahme seit zwölf Jahren, sagte Premierminister Édouard Philippe nach der Kabinettssitzung unter Vorsitz von Staatschef Emmanuel Macron am Dienstag. Dieser hatte im Dezember vergangenen Jahres Sozialmaßnahmen zur Beruhigung der "Gelbwesten"-Krise im Land angekündigt. Ein Teil der Kaufkraft-Stärkung speise sich aus diesen Maßnahmen, so der Premier. "Es ist ein durchschnittlicher Gewinn von 850 Euro pro Haushalt im Jahresverlauf."

"Ich bin mir bewusst, dass die Kaufkraft im Mittelpunkt der Sorgen unserer Bürger steht", sagte Philippe. Die Steigerung ergebe sich etwa aus einer Steuerbefreiung für Überstunden oder der Erhöhung der Sozialleistungen für Geringverdiener. Diese Maßnahmen hatte der Präsident im Dezember nach heftigen Ausschreitungen bei Protesten der "Gelbwesten"-Bewegung angekündigt.

Die "Gelbwesten" protestieren seit Mitte November vergangenen Jahres unter anderem gegen die als zu niedrig empfundene Kaufkraft in Frankreich sowie gegen Macron und dessen Reformpolitik. Ende April hatte der Präsident in einer Pressekonferenz weitere Zugeständnisse präsentiert, darunter Steuererleichterungen für geringe und mittlere Einkommen.

