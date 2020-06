Frankreichs Regierungschef Philippe setzt sich bei Kommunalwahl durch

LE HAVRE (dpa-AFX) - Der französische Premierminister Édouard Philippe (49) hat die Kommunalwahl in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre gewonnen. "In Le Havre sind die Ergebnisse deutlich", sagte Philippe am Sonntagabend. Wie französische Medien berichteten, erhielt die Liste des Regierungschefs knapp 59 Prozent der Stimmen.

Es stellt sich nun die Frage, ob Philippe weiter Premierminister der Pariser Mitte-Regierung bleibt. Präsident Emmanuel Macron hatte angekündigt, dass er nach der Wahl seinen politischen Kurs nach der Corona-Krise festlegen will. Dabei ist eine Regierungsumbildung möglich. Philippe schneidet in Beliebtheitsumfragen deutlich besser ab als der Präsident.