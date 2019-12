Frankreichs Staatschef Macron hält Neujahrsansprache

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will sich am Dienstagabend (20.00 Uhr) in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Die Neujahrsansprache des Staatschefs wird angesichts des wochenlangen Dauerstreiks gegen die geplante Rentenreform mit Interesse erwartet. Der Ausstand legt seit dem 5. Dezember vor allem den öffentlichen Nahverkehr in Paris und den Fernverkehr per Zug im Land lahm. Die Nerven der Reisenden liegen zunehmend blank.

Eine schnelle Lösung im Machtkampf zwischen der Regierung und den Gewerkschaften zeichnet sich bisher nicht ab. Auch auf eine Streikpause zu den Feiertagen ließen sich die Gewerkschaften nicht ein. Die Regierung will erst am 7. Januar wieder mit den Sozialpartnern zusammenkommen. Viele rechnen nun mit einer richtunggebenden Rede von Macron, um den Konflikt zu lösen.

Mit der umstrittenen Rentenreform will die französische Mitte-Regierung die Zersplitterung in 42 verschiedene Einzelsysteme beenden und damit auch Sonderrechte abschaffen. Außerdem sollen die Franzosen dazu angehalten werden, länger zu arbeiten./ari/DP/he