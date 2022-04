Frankreichs Wirtschaft stagniert zum Jahresstart

PARIS (dpa-AFX) - Die französische Wirtschaft ist in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres nicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte im ersten Quartal gegenüber dem Vorquartal, wie das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem moderaten Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Die Stagnation folgt auf ein Wachstum um 0,8 Prozent im Schlussquartal 2021.

Belastet wurde die Wirtschaft zu Jahresbeginn laut Insee vor allem durch die Nachfrage der privaten Haushalte, die deutlich zurückging. Die Investitionen der Unternehmen stiegen dagegen leicht an. Unter dem Strich belastete die heimische Nachfrage die Wirtschaft spürbar, während der Außenhandel einen leicht positiven Beitrag leistete.

