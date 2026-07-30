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Frankreichs Wirtschaft zieht im zweiten Quartal wie erwartet wieder leicht an

PARIS (dpa-AFX) - Die Wirtschaft in Frankreich ist nach dem schwachen Jahresauftakt im zweiten Quartal erwartungsgemäß wieder gewachsen. In den drei Monaten bis Ende Juni stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorquartal um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris auf Basis der ersten Schätzung mitteilte. Damit fiel das Wachstum wie von Experten erwartet aus. In den ersten drei Monaten war das französische Bruttoinlandsprodukt zum Vorquartal noch um 0,1 Prozent gefallen./zb/jha/