Französischer Flugzeugträger 'Charles de Gaulle' in Piräus vor Anker

ATHEN (dpa-AFX) - Der französische Flugzeugträger "Charles de Gaulle" hat am Donnerstag Anker in einer Bucht in der Nähe des griechischen Hafens von Piräus geworfen. Griechische Medien zeigten Bilder von der Ankunft des Flugzeugträgers sowie griechischer und französischer Kriegsschiffe, die ihn als Geleitschutz begleiten.

Der französische Verband patrouilliert seit Beginn des Ukrainekrieges in der Ägäis und im Ionischen Meer. Seine Flugzeuge fliegen Aufklärungsflüge entlang der gesamten Ostflanke der Nato vom Schwarzen Meer bis hin zu den baltischen Staaten. Der Flugzeugträger und seine Flotille werden einige Tage in Piräus vor Anker liegen angesichts des griechischen Nationalfeiertages am 25. März, hieß es seitens des Athener Verteidigungsministeriums weiter.

Die Präsenz des französischen Flugzeugträger-Verbandes hat auch einen anderen Aspekt: Griechenland modernisiert radikal seine Streitkräfte. Wichtigster Lieferant ist Frankreich. Athen hat bereits 18 französische Rafale-Kampfbomber gekauft, die zurzeit stufenweise geliefert werden. Am Donnerstagabend sollten die französische Verteidigungsministerin Florence Parly und ihr griechischer Amtskollege Nikos Panagiotopoulos Verträge für den Kauf weiterer sechs Rafale-Jets und drei Fregatten vom Typ Balharra unterzeichnen, berichtete das griechische Staatsfernsehen.

Griechenland und Frankreich hatten im September 2021 ein strategisches Kooperationsabkommen unterzeichnet. Es weise den Weg für eine militärisch und außenpolitisch unabhängigere EU, betonten damals der französische Präsident Emmanuel Macron und der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis./tt/DP/eas