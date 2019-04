Französischer Minister: Deutsch-französisches Paar reicht nicht mehr aus

PARIS (dpa-AFX) - Das deutsch-französische Paar reicht nach Ansicht des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire nicht mehr für europäische Kompromisse aus. Frankreich habe traditionelle Verbündete in Südeuropa, müsse sich aber verstärkt Ländern in Mittel- und Osteuropa wie Polen zuwenden, sagte Le Maire in Paris anlässlich der Vorstellung seines neuen Buchs "Le nouvel empire - L'Europe du vingt et unième siècle" (Etwa: Das neue Reich - das Europa des 21. Jahrhunderts"). Ängste in osteuropäischen Ländern müssten besser verstanden werden, forderte der mächtige Ressortchef.

"Das französisch-deutsche Paar bleibt die Basis für jegliche Entscheidung in Europa", betonte Le Maire, der Deutsch spricht und in der Regierung von Premier Édouard Philippe als Deutschland-Kenner gilt. In seinem Essay räumt der 49-jährige Le Maire ein, das Wort "Reich" sei wegen geschichtlicher Erfahrungen eine Provokation in Deutschland. Er kenne jedoch kein anderes Wort, um den Willen zum Zusammenschluss und zum Bewahren europäischer Geschichte zu beschreiben./cb/DP/zb