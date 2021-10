Französischer Netzbetreiber: CO2-Neutralität ohne Kernkraft schwierig

PARIS (dpa-AFX) - Ein CO2-neutraler Strombetrieb in Frankreich bis 2050 ist laut einer Studie des Netzbetreibers RTE ohne neue Kernkraftwerke nur mit enormen Anstrengungen zu erreichen. Auf neue Atomkraftwerke zu verzichten, setze eine schnellere Entwicklung der Erneuerbaren Energien voraus als in denen beim Ausbau am weitesten fortgeschrittenen europäischen Ländern, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung. Ein Ausstieg aus der Atomkraft bis 2050 wäre entsprechend noch schwieriger und auch kostspieliger, hieß es.

In der Studie untersuchte RTE sechs verschiedene Szenarien zu einem Strommix für 2050. In Auftrag gegeben hatte die Arbeit die französische Regierung.

Der Stromnetzbetreiber kam in der Untersuchung auch zu dem Ergebnis, dass ein CO2-neutraler Strombetrieb nur mit entschiedenen Entwicklungen im Bereich der Erneuerbaren Energien möglich ist. Hydraulik, Solar- und Windkraft sollten ausgebaut werden. Insgesamt schätzt RTE, dass die Kosten für den Umbau des Stromnetzes hin zur CO2-Neutralität 2050 für Frankreich tragbar sein dürften.